Khởi tố bị can xâm hại bé gái 8 tuổi

Ngày 12.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Ngọc Thật (39 tuổi, ở xã Ngọc Biên, H.Trà Cú, Trà Vinh), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thạch Ngọc Thật là người đã dụ dỗ xâm hại bé gái 8 tuổi nhiều lần.

Bị can Thạch Ngọc Thật tại cơ quan công an CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3.2024, Thật đến nhà người bạn ở cùng địa phương để nhậu. Do có quen biết nên bé M. (8 tuổi) cũng đến đây chơi.

Sau khi nhậu, lợi dụng lúc vắng người, Thật dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại bé M. rồi cho bé 5.000 đồng; đồng thời đe dọa không được nói cho người khác biết.

Phát hiện M. có biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi thì biết sự việc nên trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo tố giác, cơ quan công an đã triệu tập Thật đến làm rõ. Tại cơ quan công an, Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã 3 lần xâm hại bé M.

Vụ xâm hại bé gái 8 tuổi nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.