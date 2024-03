Cảnh báo nghi can lừa đảo giả danh Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Ngày 28.3, đại tá Lê Văn Tư, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, có nhiều người giả danh đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh, gọi điện thoại đến lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị để trao đổi, liên hệ công tác nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thông báo của Công an tỉnh Trà Vinh NAM LONG

Công an tỉnh Trà Vinh cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc một số người sử dụng 4 số điện thoại, gồm: 0914.006.874, 0832.086.240, 0859.775.486 và 02877.779.665 để giả danh đại tá Trần Hồng Minh gọi đến một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Trà Vinh đồng thời công khai số điện thoại của đại tá Trần Hồng Minh là số 0972.181.818 để người dân và các cơ quan ban ngành có thể liên hệ, trao đổi khi cần thiết.

Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định hành vi giả danh nói trên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín của đại tá Trần Hồng Minh và Công an tỉnh Trà Vinh mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng, phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị, người dân, cơ quan, đơn vị... khi phát hiện người sử dụng số điện thoại giả danh đại tá Trần Hồng Minh để lừa đảo cần kịp thời thông báo cho Công an tỉnh Trà Vinh qua số điện thoại đường dây nóng 0843.458.484 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.