Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, lột áo giữa công viên

Ngày 18.12, bà Trần Thị Kim Nhãn, Trưởng phòng GD-ĐT H.Thủ Thừa (Long An), cho biết Phòng GD-ĐT và Công an huyện này đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm việc để xử lý nhóm người tham gia đánh, lột áo nữ sinh lớp 8 giữa công viên, khiến em này nhập viện cấp cứu.





Cô gái tên N. ghì đầu em H. xuống đất rồi đánh

Theo đoạn clip ghi lại hiện trường nữ sinh bị đánh hội đồng và lột áo cho thấy, khoảng 11 giờ ngày 5.12, tại khu vực công viên trong dự án Khu dân cư Cầu Ba Đường (TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa, Long An), em L.G.H (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nhị Thành, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa) bị nhiều người đè xuống đất, đánh rất nhiều lần bằng tay và mũ bảo hiểm. H. năn nỉ xin tha và không dám đánh lại.

Theo H., khoảng 11 giờ 40 phút ngày 5.12, em đang chờ bà nội đến rước về nhà thì một nữ sinh tên T.T (học cùng trường) rủ đi công viên Cầu Ba Đường chơi. T. chở H. bằng xe đạp điện của mình.

Một người nam trong nhóm đánh em H. bằng mũ bảo hiểm khiến em ngã ngửa xuống đất

Đến nơi, H. gặp cô gái tên N. (19 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa) cùng nhiều người khác chờ sẵn. Ngay khi thấy H. thì N. nói: "Mày nói mặt ai đắp cả tấn kem, phấn" rồi lao vào đánh tới tấp. H. cố giải thích và xin tha nhưng N. vẫn ghì em xuống đất rồi đánh rất nhiều cái vào đầu và lưng. Khi N. dừng đánh thì một người nam cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt, lưng khiến H. té ngã xuống đất. Lúc này, có 2 nữ sinh khác xông vào đánh và lột áo H.

Sau khi bị đánh, H. lơ mơ không nhớ hết người đánh mình và năn nỉ 1 người nữ (có tham gia đánh N.) chở giúp về nhà.

Nhiều người vừa đánh vừa lột áo em H. giữ công viên

Bà P.T.H (65 tuổi, ngụ xã Nhị Thành), nội của H., cho biết khoảng 13 giờ ngày 5.12, H. được bạn chở về nhà rồi đi vào phòng ngủ đến 22 giờ mà không ăn uống, không nói chuyện với ai. Đến khi bà vào gọi H. dậy thì phát hiện nhiều vết sưng bầm trên vùng lưng, mặt, đầu của H. và em lơ mơ, nôn ói, không nhận thức được người nhà nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Sau một tuần điều tra, H. vẫn còn muốn nôn ói, choáng váng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Theo bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, bệnh nhi L.G.H bị chấn thương đầu, cổ và đa chấn thương vùng cơ thể do bị đánh.



Làm việc với PV Báo Thanh Niên ngày 17.12, em H. bật khóc liên tục

Hiện, Công an H.Thủ Thừa đã mời những người trên 18 tuổi tham gia đánh H. đến làm việc; đồng thời chỉ đạo Công an xã Nhị Thành, Công an TT.Thủ Thừa phối hợp Phòng GD-ĐT, Ban giám hiệu Trường THCS Nhị Thành tiếp xúc, làm việc với những học sinh có tham gia đánh, ghi clip. Phòng GD-ĐT, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần để H. có thể nhanh chóng trở lại trường học.

Theo bà Trần Thị Kim Nhã, sau khi có kết luận cuối cùng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo giữa công viên, Phòng GD-ĐT và Công an huyện sẽ báo cáo về UBND H.Thủ Thừa; đồng thời đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật.