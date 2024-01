Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng giả danh lãnh đạo gọi điện thoại để lừa đảo

Ngày 12.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, đơn vị này ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và thông báo cho người dân biết để cảnh giác về tình trạng một số đối tượng giả danh lãnh đạo nhằm lừa đảo.



Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng giả danh lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, gọi đến số điện thoại di động của một số lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với nội dung thông báo đang bị cơ quan công an điều tra liên quan đến nhiều vụ án.

Các đối tượng còn uy hiếp, đe dọa để buộc người nhận cuộc gọi làm theo hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu nhằm lừa đảo. Trường hợp không thực hiện theo yêu cầu, người nhận cuộc gọi bị lăng mạ, xúc phạm.

Tình trạng này ảnh hưởng đến uy tín của người bị giả danh, gây hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại đe dọa.

Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu; báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua đường dây nóng 02373.725.725 của Công an tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn xử lý.