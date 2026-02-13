Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố các đối tượng trong đường dây buôn bán 'khí cười' trên mạng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/02/2026 18:30 GMT+7

Công an TP.Huế triệt phá đường dây mua bán trái phép khí N₂O (khí cười) với số lượng lớn trên không gian mạng.

Ngày 13.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can trong đường dây mua bán khí cười trên không gian mạng. Các bị can này bị khởi tố về tội "buôn bán hàng cấm" và "vận chuyển hàng cấm".

TP.Huế: Khởi tố các bị can trong đường dây buôn bán 'khí cười' trên mạng- Ảnh 1.

2 bị can Phan Tuấn Quân và Phan Tuấn Bôn bị bắt tạm giam

ẢNH: BÌNH THIÊN

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Phan Tuấn Quân (23 tuổi), Phan Tuấn Bôn (25 tuổi), cùng trú tại phường An Cựu, TP.Huế.

Còn Phan Tuấn Tú (18 tuổi), Phan Dũng (51 tuổi) cùng trú tại phường An Cựu và Nguyễn Tấn Đức (34 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Tây, Gia Lai) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí cười do một nhóm người trú ở TP.Huế tổ chức, thực hiện trên không gian mạng, với nhiều thủ đoạn tinh vi. 

Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an TP.Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường Hoàng Thị Loan (thuộc phường An Cựu) do Phan Dũng làm chủ, phát hiện tại đây đang cất giấu 179 bình khí cười với tổng khối lượng hơn 1 tấn và 160 van xả khí, 70 túi ni lông đựng bóng cao su (dụng cụ để đưa khí cười trực tiếp vào cơ thể người sử dụng).

TP.Huế: Khởi tố các bị can trong đường dây buôn bán 'khí cười' trên mạng- Ảnh 2.

Số tang vật tại thời điểm khám xét

ẢNH: BÌNH THIÊN

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận dù biết việc kinh doanh, buôn bán khí cười là hành vi vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận cao nên đã cấu kết thực hiện.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền. 

Hiện số tiền mà các bị can thu lợi bất chính chưa được cơ quan công an công bố, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Công an thành phố Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can (gồm giám đốc và 2 cấp dưới thuộc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera) vì khai thác 11.209 m² cao lanh ngoài diện tích được cấp phép, trị giá ước tính khoảng 9 tỉ đồng.

