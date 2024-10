Khởi tố Chánh văn phòng UBND H.Phú Tân, Cà Mau

Ngày 9.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố bị can Tô Trường Sơn, Chánh văn phòng UBND H.Phú Tân (Cà Mau), để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Sơn được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Bị can Tô Trường Sơn là nguyên Chủ tịch UBND TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, thành viên Hội đồng bồi thường, liên quan vụ án "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" mà Cơ quan CSĐT khởi tố vào tháng 12.2023. Mới đây, Cơ quan CSĐT khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24.8.2020, Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi, cựu Trưởng phòng TN-MT H.Phú Tân), yêu cầu Nguyễn Văn Lil (45 tuổi, công chức địa chính TT.Cái Đôi Vàm) lập phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất do UBND TT.Cái Đôi Vàm quản lý. Cụ thể, xét duyệt nguồn gốc đất đối với 3 thửa đất. Sau đó, Nguyễn Nhấn (50 tuổi, ngụ H.Phú Tân) trình Tô Trường Sơn (thời điểm này ông Sơn là Chủ tịch TT.Cái Đôi Vàm) ký để hợp thức hóa hồ sơ bồi thường cho Nhấn nhận tiền bồi thường hơn 771 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định, bị can Sơn có trách nhiệm tham mưu, phối hợp cùng Hội đồng bồi thường triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, xác nhận nguồn gốc đất... thời điểm sử dụng đất đối với hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Sơn đã xác nhận không đúng về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đối với phần đất do UBND TT.Cái Đôi Vàm quản lý. Cơ quan CSĐT cho rằng, số tiền hơn 771 triệu đồng Nhấn nhận bồi thường, gây thiệt hại, thất thoát cho nhà nước, là do Sơn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo UBND H.Phú Tân cho biết, ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can thì cũng có quyết định đình chỉ công tác đối với Tô Trường Sơn.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Nhấn và khởi tố Nguyễn Văn Lil (cho tại ngoại) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, Chánh, Nhấn, Lil đều liên quan đến sai phạm xảy ra ở dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển nối dài (khóm 2, TT.Cái Đôi Vàm), gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 771 triệu đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển nối dài có tổng mức đầu tư hơn 44 tỉ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, triển khai từ năm 2017-2020.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.