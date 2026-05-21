Thời sự

Khởi tố Chủ tịch Công ty Tư vấn xây dựng điện 2 Nguyễn Chơn Hùng

Đan Thanh
21/05/2026 21:41 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2.

Hôm nay 21.5, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) công bố thông tin bất thường về việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về khởi tố một số cá nhân là người nội bộ PECC2.

Cụ thể, theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng PECC2.

Khởi tố Chủ tịch Công ty Tư vấn xây dựng điện 2 Nguyễn Chơn Hùng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2, đã bị khởi tố

ẢNH: PECC2

Trong thông cáo báo chí phát ra cùng ngày, PECC2 cho biết, căn cứ điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như thẩm quyền ký kết, phê duyệt, điều hành của các nhân sự bị ảnh hưởng đã được được phân công lại hoặc ủy quyền hợp pháp.

Toàn bộ đội ngũ quản lý các cấp, giám đốc dự án, chuyên gia, kỹ sư, giám sát, nhân sự kỹ thuật và nhân viên các phòng ban chức năng đều giữ nguyên chức trách, đang làm việc bình thường. Mọi hoạt động hàng ngày đều diễn ra bình thường, theo đúng quy trình.

Mọi nghĩa vụ tài chính, hợp đồng thực hiện bình thường

PECC2 đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm về nguồn và lưới điện. Doanh nghiệp này khẳng định, tiến độ, chất lượng, an toàn các dự án được kiểm soát chặt chẽ; công tác vận hành và bảo trì các nhà máy điện được thực hiện 24/7, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật và thực hiện đúng cam kết.

Ngoài ra, mọi nghĩa vụ tài chính, hợp đồng, thanh toán, bảo lãnh, công bố thông tin, cũng như chế độ lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động đều được thực hiện bình thường, đúng cam kết và quy định.

Theo phần tự giới thiệu trên website, PECC2 có tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế điện 2 (PIDC2), ra đời năm 1985, trực thuộc Bộ Điện lực.

Năm 1999, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 2; năm 2007, chuyển đổi thành Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51,26% cổ phần.

Năm 2009, doanh nghiệp chính thức niêm yết cổ phiếu mã TV2 trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội và năm 2019 chính thức niêm yết cổ phiếu mã TV2 trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đây là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng các công trình điện, cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các dự án năng lượng lớn, từ khảo sát, thiết kế, giám sát thi công đến đầu tư phát triển dự án điện. 

Hoạt động của PECC2 hiện gồm 3 lĩnh vực chính: tư vấn xây dựng điện, kinh doanh và đầu tư các dự án nguồn điện.

Trước đó, ngày 16.5, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người của PC1, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1. 6 người còn lại gồm tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn PC1 cùng nhiều lãnh đạo

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn PC1, cùng nhiều lãnh đạo khác tại doanh nghiệp này đã bị khởi tố.

