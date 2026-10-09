Khởi tố chủ trại cho 2.349 con heo ăn chất cấm để tăng trọng lượng

Ngày 9.10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.T (72 tuổi) và D.T.H (52 tuổi, cùng ở xã Tân An, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại khoản 4, điều 317, bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh khởi tố bị can ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trước đó ngày 5.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của bà N.H.T (ấp Cây Xoài, xã Tân An).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc, là chất cấm trong chăn nuôi). Số heo này có tổng trọng lượng 305 tấn, với giá trên thị trường khoảng 15 tỉ đồng.

Qua đấu tranh, N.H.T (chủ trại heo) cùng với D.T.H khai nhận để tăng trọng cho số heo nêu trên, 2 người đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường.

Tuy nhiên, T. và H. chưa kịp tiêu thụ số heo này thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Bắt kiểm dịch viên tiếp tay để tiêu thụ heo nhiễm chất cấm

Liên quan đến tình trạng cho heo nhiễm chất cấm, ngày 5.10, Công an TP.HCM cũng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án quy mô đặc biệt lớn, ngăn chặn mạng lưới cung cấp heo sử dụng chất cấm từ các tỉnh phía nam về TP.HCM tiêu thụ.

Các bị can trong đường dây bị Công an TP.HCM khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM ước tính từ tháng 1.2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn trường học, khu công nghiệp... tại TP.HCM, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn heo độc hại, với tổng trị giá trên 600 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 4 tội danh: "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "buôn bán hàng cấm", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ"; đồng thời tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người gồm các chủ hàng, chủ trại, đầu nậu bán hóa chất.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước tiểu heo để xét nghiệm chất cấm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, còn khởi tố Võ Quốc Sơn (37 tuổi), là kiểm dịch viên động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai. Cơ quan điều tra xác định, với tư cách là cán bộ thú y, Sơn là người tiếp tay đắc lực để số heo nhiễm chất cấm trên tuồn ra thị trường.

Hiện Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước với tổng đàn hơn 4 triệu con, phần lớn cung cấp cho thị trường TP.HCM tiêu thụ. Địa phương đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển đàn heo đạt khoảng 5 triệu con.