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Thế giới

Khởi tố cựu phi công Canada làm cơ trưởng ‘chui’ suốt 16 năm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/06/2026 10:34 GMT+7

Cảnh sát Canada cho biết một cựu phi công của hãng hàng không Air Canada vừa bị khởi tố vì làm cơ trưởng điều khiển máy bay chở khách mà không có giấy phép hợp lệ trong nhiều năm.

Theo cảnh sát vùng Peel, ông Geoffrey Wall (59 tuổi, đến từ thành phố Barrie, tỉnh Ontario của Canada) bị cáo buộc đã đảm nhận vị trí cơ trưởng từ năm 2009 - 2025 mà không có giấy phép phù hợp cho vị trí này, The Guardian đưa tin hôm 9.6.

Đại diện Air Canada xác nhận ông Wall có bằng lái phi công thương mại hợp lệ, thế nhưng lại được thăng chức lên cơ trưởng khi chưa có chứng chỉ vận tải hàng không dành riêng cho cấp bậc này. Ông Wall được cho là đã thực hiện hơn 900 chuyến bay thương mại nội địa và quốc tế mà không đáp ứng đủ quy định về bằng cấp.

Khởi tố cựu phi công Canada làm cơ trưởng ‘chui’ suốt 16 năm- Ảnh 1.

Máy bay của hãng Air Canada cất cánh tại sân bay bang California, Mỹ năm 2025

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát Canada phát hiện những điểm bất thường của ông Wall trong một đợt kiểm tra hồ sơ giấy tờ. Bộ Giao thông Canada sau đó đã liên hệ với cơ quan điều tra vào đầu năm nay để làm rõ vụ việc.

Về phía Air Canada, hãng bay cho biết ngay khi phát hiện phi công này thiếu chứng chỉ chuẩn, họ đã lập tức đình chỉ công tác và chủ động báo cáo lên cơ quan chức năng. Ông Wall hiện không còn làm việc cho hãng và đã bị cơ quan quản lý phạt tiền vì làm cơ trưởng khi chưa đủ điều kiện giấy phép.

Cảnh sát Canada tiết lộ thêm ông Wall từng khai gian rằng các tài liệu bay của ông ta đã bị đánh cắp.

Bất chấp việc ông Wall không có giấy phép hợp lệ suốt 16 năm, Air Canada khẳng định sự an toàn của các chuyến bay do ông thực hiện không hề bị đe dọa.

"Sự cố này không làm ảnh hưởng đến an toàn bay, bởi tất cả phi công tại Air Canada đều phải trải qua khóa đào tạo định kỳ bắt buộc 6 tháng một lần để đánh giá năng lực thực tế. Ngoài ra, họ còn phải vượt qua bài kiểm tra năng lực mỗi 12 tháng, được giám sát bởi phi công do Bộ Giao thông Canada chứng nhận", theo thông cáo từ Air Canada.

Dù vậy, hãng bay lớn nhất Canada cũng nhìn nhận: "Việc sở hữu giấy phép hợp lệ là điều thiết yếu trong hệ thống an toàn nhiều lớp của ngành hàng không, do đó Air Canada đang xử lý vấn đề này với thái độ nghiêm túc nhất".

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