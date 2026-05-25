Máy bay phải hạ cánh khẩn do phi công nghi lên cơn đau tim

Sự cố xảy ra khi chuyến bay của Jet2 trong lộ trình từ thành phố Tenerife (Tây Ban Nha) đi thành phố Birmingham (Anh). Máy bay sau đó buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Bồ Đào Nha vào lúc 2 giờ 11 sáng 22.5 theo giờ địa phương.

Theo lời các nhân chứng, các tiếp viên hàng không đã hớt hải tìm xem có bác sĩ nào trên chuyến bay hay không.

Chia sẻ với tờ The Sun hôm 24.5, một hành khách cho biết cô bị đánh thức bởi một cảnh tượng hỗn loạn. Đèn báo hiệu liên tục nhấp nháy, các tiếp viên tỏ ra vô cùng hoảng hốt và gấp rút tìm kiếm bác sĩ trên chuyến bay. Sự cố xảy ra khi máy bay đang ở độ cao 30.000 feet (khoảng 9.100 m).

Máy bay của hãng hàng không Jet2 ẢNH: JET2

“Đứa con 2 tuổi của tôi cũng như nhiều trẻ em khác trên chuyến bay bắt đầu khóc thét lên vì máy bay giảm độ cao quá nhanh để chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp", cô chia sẻ.

Ngay khi máy bay đáp xuống sân bay ở thành phố Porto (Bồ Đào Nha), lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hơn 220 hành khách đã chứng kiến cảnh các nhân viên y tế sơ cứu cho viên phi công.

Toàn bộ hành khách đã phải chờ đợi tại sân bay Francisco Sa Carneiro suốt 13 tiếng, trước khi được đưa về nhà trên một chuyến bay khác, do phi hành đoàn mới tiếp quản. Hãng Jet2 đã phải điều động một phi công khác từ thành phố Manchester (Anh) sang để đưa hành khách về nước.

Một hành khách bức xúc: "Chúng tôi bị kẹt lại Bồ Đào Nha hơn 13 tiếng mà không được bố trí chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, chúng tôi cứ vất vưởng đi lại quanh sân bay. Chẳng có phòng khách sạn nào cả. Họ nói rằng chi phí thuê phòng quá đắt đỏ".

Dù vậy, một hành khách khác bày tỏ: "Hãng hàng không thông báo với chúng tôi rằng cơ trưởng đã lên cơn đau tim ngay trong buồng lái. Đương nhiên, chúng tôi vô cùng cảm thông với sự cố mà ông ấy gặp phải".

Trả lời tờ The Sun, đại diện hãng hàng không Jet2 cho biết: "Chuyến bay mang số hiệu LS1266 hành trình từ Tenerife đi Birmingham đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Porto vào thứ Năm (21.5), do một trong các phi công gặp vấn đề về sức khỏe”.