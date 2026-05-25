Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Máy bay phải hạ cánh khẩn do phi công nghi lên cơn đau tim

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/05/2026 21:32 GMT+7

Máy bay của hãng hàng không Jet2 (Anh) đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một phi công được cho là lên cơn đau tim giữa không trung.

Sự cố xảy ra khi chuyến bay của Jet2 trong lộ trình từ thành phố Tenerife (Tây Ban Nha) đi thành phố Birmingham (Anh). Máy bay sau đó buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Bồ Đào Nha vào lúc 2 giờ 11 sáng 22.5 theo giờ địa phương.

Theo lời các nhân chứng, các tiếp viên hàng không đã hớt hải tìm xem có bác sĩ nào trên chuyến bay hay không.

Chia sẻ với tờ The Sun hôm 24.5, một hành khách cho biết cô bị đánh thức bởi một cảnh tượng hỗn loạn. Đèn báo hiệu liên tục nhấp nháy, các tiếp viên tỏ ra vô cùng hoảng hốt và gấp rút tìm kiếm bác sĩ trên chuyến bay. Sự cố xảy ra khi máy bay đang ở độ cao 30.000 feet (khoảng 9.100 m).

Máy bay phải hạ cánh khẩn do phi công lên cơn đau tim - Ảnh 1.

Máy bay của hãng hàng không Jet2

ẢNH: JET2

“Đứa con 2 tuổi của tôi cũng như nhiều trẻ em khác trên chuyến bay bắt đầu khóc thét lên vì máy bay giảm độ cao quá nhanh để chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp", cô chia sẻ.

Ngay khi máy bay đáp xuống sân bay ở thành phố Porto (Bồ Đào Nha), lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hơn 220 hành khách đã chứng kiến cảnh các nhân viên y tế sơ cứu cho viên phi công.

Toàn bộ hành khách đã phải chờ đợi tại sân bay Francisco Sa Carneiro suốt 13 tiếng, trước khi được đưa về nhà trên một chuyến bay khác, do phi hành đoàn mới tiếp quản. Hãng Jet2 đã phải điều động một phi công khác từ thành phố Manchester (Anh) sang để đưa hành khách về nước.

Một hành khách bức xúc: "Chúng tôi bị kẹt lại Bồ Đào Nha hơn 13 tiếng mà không được bố trí chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, chúng tôi cứ vất vưởng đi lại quanh sân bay. Chẳng có phòng khách sạn nào cả. Họ nói rằng chi phí thuê phòng quá đắt đỏ".

Dù vậy, một hành khách khác bày tỏ: "Hãng hàng không thông báo với chúng tôi rằng cơ trưởng đã lên cơn đau tim ngay trong buồng lái. Đương nhiên, chúng tôi vô cùng cảm thông với sự cố mà ông ấy gặp phải".

Trả lời tờ The Sun, đại diện hãng hàng không Jet2 cho biết: "Chuyến bay mang số hiệu LS1266 hành trình từ Tenerife đi Birmingham đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Porto vào thứ Năm (21.5), do một trong các phi công gặp vấn đề về sức khỏe”.

Tin liên quan

Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống xa lộ sau lời trăn trối của phi công

Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống xa lộ sau lời trăn trối của phi công

Chiếc Hawker Beechcraft Bonanza gặp sự cố khiến phi công nghĩ rằng ông không sống sót nên nhờ kiểm soát không lưu chuyển lời trăn trối đến gia đình, trước khi ông hạ cánh xuống một xa lộ đông đúc và chỉ khiến hai người bị thương nhẹ.

Máy bay NASA hạ cánh bằng bụng, trượt tóe lửa trên đường băng

Khám phá thêm chủ đề

máy bay hạ cánh khẩn phi công đau tim hạ cánh khẩn Jet2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận