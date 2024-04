Khởi tố cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai

Tin từ Công an tỉnh Gia Lai ngày 3.4 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (42 tuổi, trú tại P.Phù Đổng, TP.Pleiku), cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai, về tội làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.





Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện từ năm 2016, bị can Nguyễn Văn Phương đã lợi dụng chức vụ được giao, đã làm giả trang bổ sung của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 3 cá nhân, làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản cùng 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 3 khách hàng.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai. Phương đã trực tiếp ký hồ sơ thế chấp, ký xét duyệt tín dụng, giải ngân cho khách hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.