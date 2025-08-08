Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố đối tượng giả danh nhà sư kêu gọi ủng hộ sửa chùa Vẽ

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
08/08/2025 09:17 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố một đối tượng giả danh nhà sư lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ để tu sửa chùa Vẽ bị cháy nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 2.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận tin báo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc tài khoản Facebook mang tên "Đại Sư Thích Pháp Thiên" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức đăng bài kêu gọi ủng hộ, phát tâm hỗ trợ xây dựng lại và hỗ trợ các chú tiểu tại chùa Vẽ thuộc P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

Chùa Vẽ bị cháy hồi tháng 2, khiến mái nhà và nhiều tượng phật bằng gỗ, đồ dùng hư hỏng nặng.

Khởi tố đối tượng giả danh nhà sư kêu gọi ủng hộ sửa chùa Vẽ - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Hữu Tuấn giả danh nhà sư kêu gọi ủng hộ sửa Chùa Vẽ nhằm chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Quá trình xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập đối tượng Lê Hữu Tuấn (32 tuổi), trú tại thôn Trung Thôn, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, từ tháng 4 vừa qua, do gặp khó khăn về kinh tế nên tìm mua tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng của người khác. Sau đó, Tuấn đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm hỗ trợ xây dựng lại chùa và hỗ trợ các chú tiểu tại chùa Vẽ nhằm chiếm đoạt tài sản của những người quan tâm ủng hộ.

Ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và phòng ngừa chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên. 

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại của vụ án, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Lô Q5 đường Hoàng Văn Thụ, P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh (số điện thoại: 0975019555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

