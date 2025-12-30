Giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc ‘Về đây bốn cánh chim trời’ bị bắt

Tối 30.12, đại diện Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Hà ẢNH: N.B

Theo tài liệu điều tra, bà Hà là giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời", dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28.12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực (P.Từ Liêm, Hà Nội).