Khởi tố nam sinh giao xe cho bạn không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với H.T.D (17 tuổi, trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai; là nam sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn), về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đến nam sinh H.T.D ẢNH: BCA

Việc tống đạt các quyết định được thực hiện dưới sự chứng kiến của mẹ bị can H.T.D, người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 7.10, Dũng cho bạn là Đ.M.D (15 tuổi, trú tại xã Châu Quế; học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Văn Bàn), mượn xe mô tô mang biển kiểm soát 24V1-239.11 để đi đón bạn.

Khi đến khu vực thôn Nà Bay (xã Văn Bàn), Đ.M.D. ngã xe trong khi chở H.N.C (15 tuổi, trú tại xã Minh Lương), cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm. Tai nạn khiến C. bị chấn thương sọ não và tử vong ngày 10.10.

Xét tính chất vụ việc, H.T đã đủ 16 tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định.

Đối với Đ.M.D, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, do chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, song sẽ bị xem xét xử lý bằng hình thức phù hợp.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, nhà trường và chính các em học sinh. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện.

Mới đây, thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, Công an tỉnh Lào Cai đã mời đại diện ban giám hiệu các nhà trường phối hợp tổng kiểm tra 199 bãi giữ xe, trong đó có 112 bãi giữ xe trong trường và 87 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 174 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường. Trong số này, 103 trường hợp gửi xe tại bãi giữ xe của nhà trường và 71 trường hợp gửi xe tại các bãi giữ xe của người dân xung quanh. Đồng thời phát hiện 735 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Lực lượng chức năng đã mời 126 phụ huynh đến làm việc để thông báo vi phạm và yêu cầu ký cam kết, đồng thời yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện nội dung cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện...