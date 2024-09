Khởi tố nam sinh ‘thông chốt’ tông gãy chân cán bộ CSGT

Ngày 29.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (Hải Dương), cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến M. (17 tuổi, trú tại nhà số 9/42 Tuệ Tĩnh, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 134, bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối ngày 24.9, thực hiện kế hoạch của Công an TP.Hải Dương về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm nồng độ cồn, chất ma tuý", tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an TP.Hải Dương phối hợp cùng lực lượng 151 Công an TP.Hải Dương tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Thanh Niên (đoạn từ trước cửa nhà số 354 Thanh Niên đến trước cửa siêu thị điện máy HC, P.Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương).

Đinh Tiến M. tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến khoảng 20 giờ 50 cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại vị trí trên phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 34B4 - 81365 không đội mũ bảo hiểm, đi đến với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe tăng ga lao thẳng vào tổ công tác, khiến các cán bộ công an là: Nguyễn Sơn Tùng, Bùi Huy Hoàng trong tổ công tác phải né tránh.

Lúc này, 2 cán bộ công an là: Nguyễn Hồng Khu, Đào Văn Quản tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng tốc đâm xe vào người thiếu tá Nguyễn Hồng Khu.

Hậu quả vụ việc khiến thiếu tá Khu bị gãy chân phải, vỡ xương bánh chè chân trái và bị thương vùng mặt, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Nam thanh niên được xác định là Đinh Tiến M. bị xây xát nhẹ.

Điều tra ban đầu xác định, Đinh Tiến M. là người điều khiển phương tiện máy gây nên sự việc trên. M. không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sợ bị kiểm tra, xử lý nên đã không chấp hành theo hiệu lệnh của tổ công tác. Qua kiểm tra, M. không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma tuý. M. hiện đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Thành Đông.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.