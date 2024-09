Tạm giữ hình sự nam sinh ‘thông chốt’ tông gãy chân CSGT

Ngày 25.9, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Tiến M. (17 tuổi, trú tại số 9/12 đường Tuệ Tĩnh, P.Bình Hàn. TP.Hải Dương, đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Thành Đông) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 24.9, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an TP.Hải Dương phối hợp với lực lượng 151 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Thanh Niên đoạn gần siêu thị điện máy HC (TP.Hải Dương).

Thiếu tá Khu đang được sơ cứu tại chỗ sau khi bị M. tông gãy chân ẢNH: C.T.V

Đến 20 giờ 50, tổ công tác phát hiện Đinh Tiến M. đi xe máy Honda Wave biển số 34B4-813.65, không đội mũ bảo hiểm đang lưu thông với tốc độ cao.

Khi 3 CSGT trong tổ công tác đứng tại các vị trí khác nhau lần lượt ra tín hiệu dừng xe, M. không chấp hành mà tăng ga phóng xe bỏ chạy và đâm xe vào thiếu tá Nguyễn Hồng Khu.

Hành vi của M khiến thiếu tá Nguyễn Hồng Khu bị gãy chân phải, vỡ xương bánh chè chân trái và bị thương vùng mặt. Thiếu tá Khu được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Đinh Tiến M. tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, M. khai do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, sợ bị lực lượng chức năng xử lý nên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, bỏ chạy. Cơ quan công an kiểm tra xác định thời điểm xảy ra vụ việc, M. không có nồng độ cồn và âm tính các chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an TP.Hải Dương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.