Khởi tố người bố nắm chân con quăng ra khỏi nhà

Ngày 7.12, thông tin từ Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Nghi Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dương Văn Lâm (39 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, TX.Nghi Sơn) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.



Người bố nắm chân quẳng con gái ra khỏi nhà ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bị can Dương Văn Lâm chính là người dùng chân đạp vào người con gái 4 tuổi, sau đó nắm chân quăng con ra khỏi nhà.

Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 29.10, cháu D.N.A. (4 tuổi, con gái của Lâm) vừa khóc vừa đòi đi theo mẹ ra khỏi nhà. Người mẹ đang bế theo con nhỏ trên tay đã đẩy bé trở vào nhà nhưng bé gái liên tục khóc, không chịu ở nhà.

Bất ngờ, từ trong nhà, Dương Văn Lâm chạy ra đạp thẳng vào người bé A. khiến bé ngã xuống đất. Tiếp đó, Lâm cầm chân bé A. quẳng từ sân ra phía trước nhà, khiến bé A. bị gãy xương vai. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định cháu A. bị tổn hại sức khỏe 2%.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TX.Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Lâm để điều tra về tội cố ý gây thương tích.