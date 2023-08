Khởi tố người chồng dùng khí CO đầu độc chết vợ và 3 con

Trưa 25.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra về tội "giết người" đối với Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ở xã Cam An Nam, H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).



Nơi xảy ra vụ án mạng TQ

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.8, người thân và hàng xóm phát hiện gia đình ông Hải có dấu hiệu bất thường nên mở cửa thì phát hiện vợ và 3 con gái của ông Hải đã chết trong phòng ngủ, còn ông Hải đang thoi thóp nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Không lâu sau khi điều trị, ông Hải hồi phục sức khỏe và bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về tội giết người.

Qua khám nghiệm hiện trường tại nhà ông Hải, cơ quan chức năng phát hiện có 1 bình khí CO, ống nhựa dẫn khí vào phòng ngủ nơi phát hiện vợ và 3 con gái ông Hải chết.

Bước đầu, ông Hải khai với cơ quan điều tra, do làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định đầu độc để cả gia đình cùng chết nên ông đã mua bình khí CO để thực hiện hành vi đầu độc.

Người thân và bạn bè đến viếng những nạn nhân xấu số TQ

Tối 22 và rạng sáng 23.8, khi vợ con ngủ say, ông Hải xả khí độc này vào phòng. Bản thân ông Hải sau đó cũng vào phòng này nằm. Hậu quả, vợ ông là bà N.H.N.D (49 tuổi) và 3 con gái H.N.K.N (21 tuổi), H.N.K.G.M (14 tuổi) và H.N.T.A (10 tuổi) chết tại chỗ.

Sau khi ông Hải khai nhận tội, kết hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Hải để điều tra.

Hiện các quyết định và lệnh nêu trên của cơ quan điều tra đã được chuyển đến Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị phê chuẩn.