Lời khai ban đầu của nghi phạm dùng khí CO đầu độc vợ và 3 con

Liên quan đến vụ 4 mẹ con chết bất thường ở xã Cam An Nam, H.Cam Lâm (Khánh Hòa), ngày 24.8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết kết quả điều ban đầu xác định Hồ Xuân Hải (52 tuổi, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) là nghi phạm dùng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Làm ăn thua lỗ nên đầu độc vợ con

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến 4 mẹ con tử vong là do ngộ độc khí CO.

Hiện trường vụ án THẾ QUANG

Trước đó, lúc 11 giờ 15 ngày 23.8, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo, tại căn nhà ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam có 5 người nằm bất động.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định bà N.H.N.D. (49 tuổi), chị H.N.K.N. (21 tuổi, là sinh viên đại học năm 4), H.N.G.M. (14 tuổi) và bé gái H.N.T.A. (10 tuổi - 3 người là con của bà D.) tử vong. Trong khi đó, Hồ Xuân Hải đang thoi thóp và được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Ngay sau vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an H.Cam Lâm và các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra.

Sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh chữa trị, Hồ Xuân Hải đã được cứu sống và dần phục hồi sức khỏe. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với Hồ Xuân Hải.

Bước đầu Hải khai nhận, gia đình có đầu tư trang trại nuôi heo nhưng thất bại, lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Sau đó, người này đã đi đến quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO.



Để thực hiện hành vi trên, Hải đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên internet.

Rạng sáng 23.8, sau khi vợ và các con ngủ say, Hồ Xuân Hải đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.

Đông đảo người dân, bạn bè đã đến viếng, chia buồn với người thân các nạn nhân THẾ QUANG

Qua kết quả điều tra ban đầu, kết hợp lời khai của Hồ Xuân Hải phù hợp với chứng cứ thu thập tại hiện trường, ngay trong đêm 23.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải.

4 mẹ con là người hiền lành

Liên quan đến vụ việc, sáng nay (24.8), đông đảo người dân, bạn bè của các nạn nhân đã đến phúng viếng, chia buồn với người thân các nạn nhân. Ai cũng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi bất ngờ của 4 mẹ con khi tuổi đời quá trẻ.

Ông Đỗ Phú Trung (hàng xóm của gia đình nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của 4 mẹ con bà D. Theo ông Trung, sáng 23.8 ông nghe tin 4 mẹ con bà N.H.N.D. tử vong trong nhà, lúc ra xem thì thấy công an đang phong tỏa hiện trường, người dân địa phương đứng kín đường.

Ông Đỗ Phú Trung cho biết 4 nạn nhân đều là người hiền lành THẾ QUANG

Ông Trung cho hay, gia đình bà D. sinh sống tại địa phương đã nhiều năm, sống hòa đồng, không hề có xích mích với ai. Trước đó, hàng xóm cũng không phát hiện điều gì bất thường tại gia đình các nạn nhân.

"Cả 3 cô con gái đều rất ngoan ngoãn, học giỏi. Đứa con gái đầu đang học ngành y tại Đại học Huế, chỉ còn vài năm ra trường để làm bác sĩ, nhưng giờ xảy ra sự việc như vậy thật quá đau xót", ông Trung chia sẻ.

Lãnh đạo xã Cam An Nam cũng cho biết, nghi phạm Hải cùng với các nạn nhân là người hiền lành và cũng không có mâu thuẫn với ai. Trang trại heo của gia đình có quy mô trung bình, có giấy phép hoạt động và liên kết với công ty để tiêu thụ.

CO là công thức hóa học của loại chất khí không màu, không mùi có tên là Carbon Monoxide (hay còn gọi là Cacbon Monoxit). Đây là sản phẩm của sự cháy không hoàn toàn giữa carbon và các hợp chất chứa carbon. Khí CO còn có một số tên gọi khác như là: khí than, oxide carbon, cacbon oxit. Ở nồng độ thấp thì khí CO không độc hại. Tuy nhiên, khi nồng độ CO trong không khí tăng lên, nó trở thành một chất độc hại đối với con người. Nếu như hít thở khí CO, nó sẽ kết hợp với hồng cầu trong máu và hình thành thành chất oxyhemoglobin, gây ra hiện tượng ngộ độc CO. Điều này làm giảm lượng oxy được vận chuyển đến các mô và cơ quan trong cơ thể. Gây ra các triệu chứng khác nhau từ nhẹ đến nặng, bao gồm đau đầu, buồn nôn, khó thở, mệt mỏi, chóng mặt và thậm chí là tử vong.