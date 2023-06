Khánh Hòa: Truy nã nghi phạm giết vợ

Hưng là nghi phạm đã giết vợ và 2 người phụ nữ khác, xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 2.6.



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, giữa Hưng và vợ là chị Lý Thị Thùy V. (37 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Hưng dùng dao đâm vợ tử vong. Người cháu gái và bà H.T.D. (47 tuổi) là hàng xóm sang can ngăn cũng bị Hưng đâm chết. Sau khi gây án, nghi phạm lập tức bỏ trốn.

Nghi phạm Phan Danh Hưng CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Hưng quê ở xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa, cao 1,67m, da ngăm đen, có nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa - 80 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, ĐT: 0947.513.113. Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Quốc Bình, ĐT: 0935.867.676", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo.