Khởi tố người phụ nữ cướp giật dây chuyền hơn 3 lượng vàng

Ngày 26.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lẹ (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là người cướp giật dây chuyền vàng hơn 3 lượng của người đàn ông ngay trước chợ.

Bị can Nguyễn Thị Lẹ tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 6.2, ông N.M.T (55 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, H.Tam Bình) đứng chờ người thân ở khu vực chợ Tam Bình thì bị Lẹ giật sợi dây chuyền ông đang đeo trên cổ. Ông T. giằng co, giành lại sợi dây chuyền và tri hô. Lẹ bỏ chạy nhưng bị người dân gần đó bắt giữ, giao cho công an xử lý.

Sợi dây chuyền bị cướp giật là vàng 23K, trọng lượng 29,98 chỉ và mặt dây chuyền vàng 17K, trọng lượng 1,47 chỉ. Tổng trị giá trị tài sản bị cướp khoảng 194 triệu đồng (tính theo giá mua bán ngày 6.2.2024).

Vụ cướp giật dây chuyền trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.