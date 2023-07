Khởi tố nhóm bị can mang dao phóng lợn, bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11.7, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an H.Xuân Trường đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

6 bị can tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can gồm: Đ.N.T (18 tuổi), Trần Duy Hoàng, Phạm Văn Hoàng (cùng 19 tuổi), Đ.V.N.A, N.N.L (cùng 17 tuổi) và Đ.Q.H (16 tuổi). Tất cả cùng trú tại H.Xuân Trường (Nam Định).

Theo hồ sơ, đêm 27.5, nhóm 6 thanh, thiếu niên kể trên mang theo dao, kiếm, dao phóng lợn, bom xăng để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trú H.Trực Ninh. Nguyên nhân chỉ vì N.N.L bị một nam thanh niên ở H.Trực Ninh đăng ảnh lên mạng xã hội kèm những câu trích khiếm nhã.

Khi nhóm thanh niên H.Trực Ninh không đến như đã hẹn, 6 thanh, thiếu niên kể trên mang theo hung khí, kẹp ba, phóng xe máy trên một số tuyến đường và đốt bom xăng tự chế, ném ra đường, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang.

Công an H.Xuân Trường đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh, thiếu niên về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Vụ án đang được lực lượng chức năng củng cố và giải quyết theo đúng quy trình tố tụng.