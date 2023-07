Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi và thế chấp tài sản bằng… hợp đồng mua đất

Ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhóm cho vay nặng lãi, gồm Đặng Đình Văn (25 tuổi), Nguyễn Thanh Việt (29 tuổi); Nguyễn Thị Nhuận (47 tuổi), Phạm Ngọc Tuấn (40 tuổi, đều ngụ xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong). Cả 2 nhóm bị can bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Công an H.Đắk Glong làm việc, khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Nhuận C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, tháng 9.2022, Đặng Đình Văn và Nguyễn Thanh Việt cho bà H. (ngụ xã Quảng Sơn) vay 500 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương tiền lãi 45 triệu đồng/tháng - PV). Các bị can yêu cầu bà H. làm hợp đồng sang nhượng rẫy cà phê rộng 1,3 ha để… thế chấp. Lúc giao tiền, Văn và Việt đã thu 67,5 triệu đồng, tương đương tiền lãi của 45 ngày. Tính đến tháng 1.2023, nhóm bị can đã thu lãi của bà H. 172 triệu đồng.

Với nhóm bị can Nguyễn Thị Nhuận và Phạm Ngọc Tuấn, theo cơ quan điều tra, tháng 1.2023, nhóm này cho anh S. (ngụ xã Quảng Sơn) vay 170 triệu đồng, với mức lãi suất lên đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương tiền lãi 25,5 triệu đồng/tháng, 180%/năm). Tương tự, nhóm này yêu cầu anh S. làm hợp đồng sang nhượng rẫy cà phê rộng khoảng 1 ha để thế chấp tài sản. Từ tháng 1 - 4.2023, Nhuận và Tuấn đã thu gần 100 triệu đồng tiền lãi từ anh S.

Công an H.Đắk Glong cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục rà soát những bị hại khác, nhằm mở rộng điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của 2 nhóm bị can nói trên.