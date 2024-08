Khởi tố nhóm nằm trên xe máy, so kè tốc độ ở TP.HCM

Liên quan vụ "Nhóm nằm trên xe máy, so kè tốc độ ở TP.HCM", ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với với V.T.Đ.K (17 tuổi), T.P.M.Q , M.L.H, L.G.K, H.P.L (cùng 16 tuổi, ở Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm so kè tốc độ trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM NGUỒN TIN CUNG CẤP

Ngoài ra, công an cũng bàn giao H.Q.M (22 tuổi, ở Gò Vấp) cho Công an P.3 xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, tiếp tục điều tra, làm rõ về tội danh gây rối trật tự công cộng với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi biểu diễn nằm dài trên xe máy, so kè tốc độ, gây rối trật tự trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn P.3 (Q.Gò Vấp).

Cụ thể, khoảng 14 giờ 45 ngày 17.8, L.G.K, H.P.L, M.L.H, T.P.M.Q đến chơi tại nơi làm việc của H.Q.M ở tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Tuân (P.3). Tại đây, Q. nói vừa độ máy cho chiếc xe nhưng chưa có dịp đua.

Nghe vậy, H.Q.M gọi cho V.T.Đ.K mang xe đến cáp kèo giúp Q. so kè tốc độ. Do có việc bận nên H.Q.M ở lại tiệm tóc, không tham gia và giao xe máy biển số 59E2 - 015.xx (xe của H.Q.M) cho H. chạy.

Sau đó, V.T.Đ.K chạy xe tay ga biển số 59VA - 075.xx đến điểm hẹn trên đường Phạm Văn Đồng rồi đưa cho L.G.K điều khiển, còn bản thân thì ra sau xe của H. ngồi. Còn Q. thì chạy xe máy biển số 59P3 - 257.xx và L. chạy xe máy biển số 70D1 - 670.xx. Cả nhóm chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn, đến nút giao Phạm Văn Đồng, hướng về TP.Thủ Đức.

Trên suốt chặn đường, nhóm này ngang nhiên chạy vào làn đường ô tô đường Phạm Văn Đồng. Trong đó, Q. và L.M.K chạy tốc độ cao, nằm dài trên yên xe, so kè tốc độ. 3 thiếu niên còn lại bám theo phía sau dùng điện thoại để ghi hình, cổ vũ.

Cả nhóm chạy đến giao lộ Phạm Văn Đồng - đường sắt Bắc – Nam thì quay đầu, tiếp tục đua ngược lại về nút giao Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng; đó trở lại tiệm tóc của H.Q.M.

Công an xác định hành vi của nhóm này đã gây rối trên phần đường dành cho xe ô tô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Riêng V.T.Đ.K, công an xác định hồi tháng 3, thiếu niên này đã bị Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức xử phạt vì chưa có giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có bộ phận giảm thanh.

Tại cơ quan công an, qua test nhanh, kết quả cho thấy Minh dương tính với chất ma túy dạng cần sa. Từ lời khai của H.Q.M, công an bắt giữ người bán ma túy.

Đồng thời, công an cũng mời làm việc với chủ các phương tiện nói trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 17.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm tài xế nằm dài trên yên xe máy rồi tăng ga, so kè tốc độ trong làn đường dành cho ô tô.

Người quay clip cho hay, vụ việc xảy ra lúc 15 giờ ngày 17.8. Thời điểm này, nhiều ô tô đang lưu thông trong làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi TP.Thủ Đức. Lúc qua địa bàn Q.Gò Vấp (TP.HCM) thì bất ngờ một nhóm người chạy xe máy vượt lên với tốc độ rất cao.

Người đi đường quay clip rồi đăng lên mạng xã hội để phản ánh CẮT TỪ CLIP

Các tài xế nằm dài trên xe máy, tiếp tục tăng ga, so kè tốc độ trong làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng làm người đi đường khiếp vía.