Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây tai nạn rồi bỏ trốn ở Huế

Ngày 26.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can (trong đó bắt tạm giam 2 bị can) liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Nhóm bị can này là những thanh thiếu niên đã gây tai nạn giao thông khiến 1 người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu.



14 bị can tại thời điểm bị khởi tố ẢNH: B.T

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 23.6, Tổ 1311 Công an thành phố Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại khu vực phía nam cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa).

Cụ thể, thời điểm này, ông H.A (56 tuổi, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển xe máy di chuyển đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân thì xảy ra va chạm với xe máy không gắn biển số do 2 thanh niên cầm lái.

Sau khi va chạm, 2 thanh niên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc ông H.A bị thương, được người dân đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định thời điểm trên có nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy tháo biển số, chạy tốc độ cao và mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia.

Công an thành phố Huế đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra và triệu tập 18 nghi phạm liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này do Nguyễn Tấn Anh Kiệt (17 tuổi, ở phường Hóa Châu) và Nguyễn Văn Đức Thịnh (15 tuổi, ở phường Phú Xuân) cầm đầu, cùng bàn bạc và chuẩn bị hung khí để di chuyển gây rối trên nhiều tuyến phố trung tâm.

Trong đó, xe máy do Nguyễn Gia Hào (17 tuổi, ở phường Hóa Châu) điều khiển đã tông vào xe của ông H.A. Hành vi của Hào được xác định có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 2 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can còn lại. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét các nghi phạm khác và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.