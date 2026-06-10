Huế: Khởi tố 3 bị can bốc đầu xe máy, lạng lách trên quốc lộ 49B

Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can dưới 18 tuổi gồm: N.V.T.N, N.V.A và N.V.B.T (cùng ở xã Vinh Lộc, thành phố Huế) về hành vi gây rối trật tự công cộng,

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố với 3 bị can ẢNH: N.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 28.4, N.V.T.N nhắn tin kêu gọi N.V.A, N.V.B.T và nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập thành nhóm để đi đèo Hải Vân. Đến khoảng 3 giờ ngày 30.4, nhóm thiếu niên này tập trung tại giao lộ đường dẫn vào hầm Phước Tượng với quốc lộ 49B.

Tại đây, cả nhóm điều khiển xe máy với tốc độ cao, thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách trên quốc lộ 49B đoạn qua địa phận xã Phú Lộc (thành phố Huế), gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn giao thông. Khi nhóm thanh thiếu niên di chuyển được khoảng 100 m thì bị tổ công tác của Công an thành phố Huế phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời.

Theo cơ quan công an, hành vi tụ tập thành nhóm đông người, chạy xe tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người vi phạm và người đi đường.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ; không tham gia hoặc cổ vũ các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.