Khởi tố ông Vương Đức Lanh lừa bán đất 'ma' tại Hạ Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vương Đức Lanh (63 tuổi, trú P.Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can đối với ông Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long ẢNH: N.T

Ông Vương Đức Lanh là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, mặc dù không phải là chủ đầu tư Dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 - 2022, ông Vương Đức Lanh đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở của Dự án Hạ Long Star.

Đáng chú ý, tài liệu quy hoạch này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, ông Vương Đức Lanh vẫn đưa ra thông tin về các ô đất trong dự án để ký kết nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng.

Quá trình xác minh cho thấy các ô đất được đưa vào hợp đồng hợp tác đầu tư đều không có thật. Bằng thủ đoạn này, ông Vương Đức Lanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người dân có nhu cầu đầu tư bất động sản.

Dự án Hạ Long Star là dự án khu đô thị sinh thái được quy hoạch tại khu vực cửa ngõ TP.Hạ Long (cũ), từng được giới thiệu phát triển theo mô hình khu đô thị kết hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long không phải chủ đầu tư dự án này.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Vương Đức Lanh và Dự án Hạ Long Star, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long hoặc trực tiếp cho Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư dự án liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.