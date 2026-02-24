Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố Phó tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/02/2026 22:17 GMT+7

Phó tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 24.2, thông tin từ Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh cho biết, ông Lê Việt Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh, vừa bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Khởi tố Phó tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ông Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh, bị bắt hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

ẢNH: NĐQN

Doanh nghiệp cho biết, đơn vị mới nhận được thông tin về việc khởi tố ông Lê Việt Cường từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền. 

Cũng theo Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh, căn cứ khoản 3 điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp này, kể từ thời điểm bị khởi tố, ông Cường không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty khẳng định việc xử lý nhân sự được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và điều lệ nội bộ.

Khởi tố Phó tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh - Ảnh 2.

Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh tại P.Cao Xanh (Quảng Ninh)

ẢNH: QTP

Ông Lê Việt Cường (46 tuổi, quê Quảng Ninh) là kỹ sư công nghệ nhiệt, cử nhân quản trị kinh doanh. Ông Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc từ tháng 3.2019, tái bổ nhiệm tháng 3.2023 với nhiệm kỳ 4 năm. Tại đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 4.2025, ông Cường được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Đáng chú ý, vào năm 2019, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh và thư ký đã bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn; làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

