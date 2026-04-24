Khởi tố phó viện trưởng và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Mở rộng điều tra vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" liên quan đến vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, ngày 24.4, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và Lê Phong Cảnh (nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ẢNH: THANH NIÊN

Bị can Ly và Cảnh là 2 cán bộ được phân công kiểm sát việc giải quyết tin báo "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra vào ngày 4.9.2024 tại tỉnh lộ 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, làm nạn nhân N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam phó thủ trưởng CQĐT và điều tra viên

Trước đó, ngày 26.3, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (nguyên là điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

Điều tra viên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đọc lệnh bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt (áo caro, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), và ông Nguyễn Quốc Khanh (nguyên là điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn) ẢNH: P.T

Ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh bị bắt về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi) tử vong.

Tại thời điểm bị bắt tạm giam, ông Lê Quốc Việt đang là đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Khanh đang công tác tại Công an xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi bị bắt, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Lê Quốc Việt, ông Nguyễn Quốc Khanh.

Cố ý không xử lý hình sự người lái xe tải tông nữ sinh tử vong

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 giữa xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung lái và xe đạp do nữ sinh là em N.N.B.Tr (14 tuổi) đã khiến nữ sinh tử vong. Khi tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình em Tr. nhiều lần khiếu nại nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Trà Ôn bác đơn. Ngày 28.4.2025, bức xúc về kết quả giải quyết nguồn tin và khiếu nại, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) dùng súng tự chế đến nhà Trung (người lái xe gây tai nạn cho em Tr.) bắn trọng thương Trung và tự sát.

Sau khi ông Phúc chết, gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Phúc làm đơn tố cáo các cá nhân tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có hành vi bỏ lọt tội phạm, khiến ông Phúc bức xúc phải hành xử như trên.

Quá trình điều tra lại, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do tài xế Trung lái xe đã vượt xe ô tô tải khác (đang di chuyển vào lề) lấn sang lề trái, hậu quả làm em Tr. tử vong. Còn em Tr. đi xe đạp điện không chú ý quan sát, chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thế nhưng, tại thời điểm giải quyết vụ việc, ông Lê Quốc Việt (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và ông Nguyễn Quốc Khanh (điều tra viên chính thụ lý) đã có hành vi không làm báo cáo đề xuất ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mà đề xuất quyết định không khởi tố vụ án, làm bỏ lọt hành vi phạm tội của Trung.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận định hành vi của ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh thực hiện bởi lỗi cố ý, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.