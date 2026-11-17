Ngày 17.11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Bá Triết (24 tuổi, ở ấp Trường Đông A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người". Triết là bị can giết người tình trong phòng trọ.

Tuy nhiên, do bị can đang điều trị tại bệnh viện, chưa thi hành lệnh tạm giam được nên cơ quan công an phân công lực lượng canh giữ.

Khu nhà trọ ở xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ giết người tình

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 19 phút ngày 10.11, người dân trình báo khu nhà trọ thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra cháy. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện chị P.T.N.H (32 tuổi, ở ấp Suối Cạn, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) bị thương, nằm ở cổng chính nhà trọ; đồng thời thấy Triết chạy ra từ phòng trọ của chị H. Khi xe cấp cứu đến, chị H. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, Triết và chị H. có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng tại nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới. Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, Triết và chị H. xảy ra mâu thuẫn, Triết dọn ra ở chỗ khác và nhiều lần dùng điện thoại gọi, nhắn tin đe dọa giết chị.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: CTV

Khoảng 0 giờ ngày 10.11, Triết mua xăng đến phòng trọ của chị H. nhưng chị không mở cửa. Triết phá cửa vào, tạt xăng lên người chị H. Khi chị H. bỏ chạy, Triết dùng dao rượt theo đâm liên tiếp 14 nhát. Sau đó, ngọn lửa bùng lên khiến Triết và chị H. bốc cháy.

Chị H. tử vong, Triết đón xe đến bệnh viện cấp cứu. Hiện Triết bị bỏng nặng, tiên lượng rất xấu, được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ và được lực lượng công an canh giữ.

Vụ giết người tình trong phòng trọ đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.