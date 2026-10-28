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    Khởi tố thêm 3 kế toán trong vụ tham ô hơn 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn

    Long Quyền
    Long Quyền

    Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ cùng là kế toán phụ trách Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, Lạng Sơn, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án tham ô hơn 18 tỉ đồng.

    Ngày 28.10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đối với 3 bị can cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Vụ tham ô hơn 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn, khởi tố 3 kế toán - Ảnh 1.

    Các đối tượng Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

    Các đối tượng gồm: Hoàng Kim Vy (47 tuổi), Hoàng Thị Lý (47 tuổi) và Đào Thanh Hải (44 tuổi), cùng là kế toán phụ trách Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

    Kết quả điều tra cho thấy, các bị can trên thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của chi nhánh, trong thời gian dài, không kịp thời phát hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

    Lợi dụng sơ hở trên, bị can Nông Thanh Tú (37 tuổi; thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỉ đồng.

    Trước đó, ngày 11.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi tham ô tài sản.

    Ngày 23.10, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải.

    Đến ngày 26.10, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên để tiến hành điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

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