Nguyên Phó chủ tịch xã bị đề nghị truy tố vì tham ô tiền công đức

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Lạng Sơn truy tố 14 bị can về tội "tham ô tài sản", quy định tại điều 353 bộ luật Hình sự, trong vụ án xảy ra tại đền Công đồng Bắc Lệ, thôn Bắc Lệ (xã Tân Thành, Lạng Sơn).

Khu di tích đền Công đồng Bắc Lệ, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Trong số 14 bị can bị đề nghị truy tố có Phùng Văn Quang (47 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng ban quản lý đền; Trương Xuân Hữu (43 tuổi), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND xã, nguyên trưởng ban quản lý đền; Hồ Minh Đức (49 tuổi), thủ quỹ ban quản lý đền và Hà Văn Hưng (48 tuổi), phó ban quản lý thường trực, nguyên thủ quỹ.

Một số thành viên khác thuộc Ban Quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ cùng bị đề nghị truy tố là Phương Văn Thơm, Triệu Văn Định, Hoàng Thanh Nhàn, Tăng Thị Thúy, Hoàng Văn Độ, Hoàng Thị Phúc, Lương Thị Tường và Đào Văn Sơn.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6.2026, 14 bị can là thành viên Ban Quản lý đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền công đức, với tổng số tiền hơn 6,28 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp phục vụ công tác thu hồi tài sản, hiện đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can là trên 9,35 tỉ đồng.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan được Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Viện KSND tỉnh Lạng Sơn tiến hành vào ngày 6.7. Thời điểm đó, cơ quan công an xác định, lợi dụng nhiệm vụ được giao, các thành viên ban quản lý không đưa một phần tiền công đức, tiền cung tiến tại các ban thờ vào sổ sách mà giữ lại để chia nhau.