Khởi tố phó chủ tịch xã trong vụ tham ô tiền công đức đền Bắc Lệ

Ngày 6.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội tham ô tài sản, theo khoản 4 điều 353 bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trong số các bị can, có ông Phùng Văn Quang (47 tuổi), Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng ban quản lý đền Công đồng Bắc Lệ từ ngày 18.9.2025 đến nay; Trương Xuân Hữu (43 tuổi), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng ban quản lý đền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

10 bị can còn lại gồm: Hồ Minh Đức (49 tuổi), thủ quỹ ban quản lý đền từ tháng 7.2024 đến nay; Hà Văn Hưng (50 tuổi), Phó ban quản lý thường trực, từng giữ vai trò thủ quỹ từ ngày 1.1.2024 đến 1.7.2024; cùng các thành viên ban quản lý đền là Phương Văn Thơm, Triệu Văn Định, Hoàng Thanh Nhàn, Tăng Thị Thúy, Hoàng Văn Độ, Hoàng Thị Phúc, Lương Thị Tường và Đào Văn Sơn.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian dài.

Đền Công đồng Bắc Lệ, còn gọi là đền Bắc Lệ, là quần thể di tích, cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn. Di tích này thuộc quyền quản lý của Ban quản lý di tích xã Tân Thành.

Ngày 22.11.2023, UBND xã Tân Thành ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ nhiệm kỳ 2023 - 2026, gồm 13 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 8 thành viên.

Lực lượng công an kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và chứng cứ tại đền Công đồng Bắc Lệ phục vụ công tác điều tra ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, một số thành viên trong ban quản lý di tích đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để bàn bạc, thống nhất việc chiếm đoạt tiền công đức. Nhóm này bị cáo buộc gom tiền cung tiến tại các bàn thờ, cung đền nhưng không đưa vào sổ sách, sau đó chia nhau.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan chức năng bước đầu xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng thuộc ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đánh giá vụ việc có tính chất nhạy cảm, ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực di tích, cơ sở tín ngưỡng.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời thu hồi số tiền bị chiếm đoạt theo quy định.

Cơ quan công an cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tự giác trình báo, phối hợp cung cấp thông tin, tố giác hành vi phạm tội để phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án.