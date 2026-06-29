Lạng Sơn kiện toàn ban quản lý đền Kỳ Cùng sau lùm xùm tiền công đức

Ngày 29.6, UBND P.Đông Kinh tổ chức hội nghị công bố quyết định kiện toàn Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng. Đây là một trong những di tích tín ngưỡng nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn, thường xuyên đón người dân và du khách đến dâng hương, tham quan.

Cùng với việc cho thôi nhiệm vụ bộ phận cũ, UBND phường Đông Kinh kiện toàn Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng nhiệm kỳ 2025 - 2028 với 4 thành viên.

Ông Phí Văn Hòa, trú tại khối 11, P.Đông Kinh, được giao làm Trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Các bị can liên quan đến vụ án trục lợi tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng ẢNH: CÔNG AN TỈNH lẠNG SƠN

Trước đó, ngày 2.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan đến việc quản lý, sử dụng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng.

Các bị can gồm bà Phạm Tuyết Lê, 64 tuổi; bà Vũ Thị Chuyền, 57 tuổi; và bà Kiều Thị Thúy Hường, 58 tuổi. Cả 3 bị điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cơ quan điều tra, Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, bà Phạm Tuyết Lê, thời điểm đó là Trưởng Bộ phận Thường trực di tích đền Kỳ Cùng, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chỉ đạo bà Vũ Thị Chuyền và bà Kiều Thị Thúy Hường giữ lại một phần tiền công đức trong các đợt kiểm đếm định kỳ.

Số tiền này không được đưa vào số liệu kiểm ngân công khai theo quy định. Cơ quan điều tra xác định hành vi trên diễn ra từ cuối năm 2022.

Theo hồ sơ vụ án, trong các đợt kiểm đếm tiền công đức, được thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần, nhóm bị can đã để ngoài sổ sách một phần tiền mặt. Tổng số tiền bị giữ lại được cho là lên tới hàng tỉ đồng.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử cùng hơn 500 triệu đồng tiền mặt để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ dòng tiền, các khoản chi tiêu liên quan, đồng thời rà soát trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý tiền công đức tại di tích đền Kỳ Cùng.