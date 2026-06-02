Khởi tố 3 bị can 'rút ruột' hàng tỉ đồng công đức tại đền Kỳ Cùng

Chiều 2.6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Tuyết Lê (64 tuổi, trú P.Đông Kinh, Lạng Sơn), bà Vũ Thị Chuyền (57 tuổi, trú P.Đông Kinh) và bà Kiều Thị Thúy Hường (58 tuổi, trú P.Đông Kinh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Các bị can Phạm Tuyết Lê (trên), Vũ Thị Chuyền (trái) và Kiều Thị Thúy Hường (phải) ẢNH: NGỌC DIỆP

Trong số các bị can, bà Lê là Trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng (P.Đông Kinh), bà Chuyền là nhân viên hợp đồng và bà Hường là kế toán UBND P.Đông Kinh kiêm kế toán của di tích này.

Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định bà Lê đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo bị can Chuyền và Hường giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ ít nhất mỗi tháng 1 lần.

Cảnh sát xác định, hành vi sai phạm kể trên được các bị can thực hiện từ cuối năm 2022. Nhóm này đã giữ lại hàng tỉ đồng để ăn chia và dùng cho các khoản chi trái quy định.

Cảnh sát thu giữ hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan trong quá trình khám xét ẢNH: NGỌC DIỆP

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng hơn 500 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm những người liên quan, đồng thời thu hồi triệt để tiền mà các đối tượng đã trục lợi.

Qua sự việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Cạnh đó cần công khai, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi.