Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Băng trộm chuyên 'khoắng' tiền công đức trong các di tích

Minh Hải
Minh Hải
27/01/2026 17:55 GMT+7

Một nhóm trộm ngụ xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đã rủ nhau đi trộm cắp tiền công đức ở các di tích, nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Quảng Trị.

Ngày 27.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tiền công đức đối với 6 nghi phạm cùng ngụ tại xã Quỳnh Anh (Nghệ An).

Nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tiền công đức khắp 4 tỉnh- Ảnh 1.

5 trong số 6 nghi phạm bị triệu tập để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

6 nghi phạm có hành vi trộm cắp gồm: N.T.L.N (17 tuổi), H.S.D.K (16 tuổi), T.V.K (17 tuổi), N.Đ.D (16 tuổi), T.T.K (18 tuổi) và N.A.S (17 tuổi).

Trước đó, ngày 14.1, tại một nhà thờ họ trên địa bàn P.Ngọc Sơn (Thanh Hóa) bị mất cắp 6 triệu đồng tiền công đức. 

Nhận được tin báo, Công an P.Ngọc Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp điều tra và xác định các nghi phạm trên là thủ phạm trộm cắp tiền công đức.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã lên mạng internet tra cứu, tìm kiếm địa chỉ các nhà thờ, di tích để xác định vị trí. Sau đó, nhóm này chở nhau bằng xe máy đến các nhà thờ, di tích rồi phân công nhiệm vụ người canh gác, người vào trong các di tích, nhà thờ để lấy trộm tiền công đức.

Từ tháng 10.2025 đến ngày 14.1 vừa qua, băng trộm trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tiền công đức tại các di tích, nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Quảng Trị.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nghi phạm đột nhập công ty trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Đại (41 tuổi, trú P.Sơn Trà), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Nghệ An trộm cắp tiền công đức Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận