Băng trộm chuyên 'khoắng' tiền công đức trong các di tích

Ngày 27.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tiền công đức đối với 6 nghi phạm cùng ngụ tại xã Quỳnh Anh (Nghệ An).

5 trong số 6 nghi phạm bị triệu tập để điều tra hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

6 nghi phạm có hành vi trộm cắp gồm: N.T.L.N (17 tuổi), H.S.D.K (16 tuổi), T.V.K (17 tuổi), N.Đ.D (16 tuổi), T.T.K (18 tuổi) và N.A.S (17 tuổi).

Trước đó, ngày 14.1, tại một nhà thờ họ trên địa bàn P.Ngọc Sơn (Thanh Hóa) bị mất cắp 6 triệu đồng tiền công đức.

Nhận được tin báo, Công an P.Ngọc Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp điều tra và xác định các nghi phạm trên là thủ phạm trộm cắp tiền công đức.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã lên mạng internet tra cứu, tìm kiếm địa chỉ các nhà thờ, di tích để xác định vị trí. Sau đó, nhóm này chở nhau bằng xe máy đến các nhà thờ, di tích rồi phân công nhiệm vụ người canh gác, người vào trong các di tích, nhà thờ để lấy trộm tiền công đức.

Từ tháng 10.2025 đến ngày 14.1 vừa qua, băng trộm trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tiền công đức tại các di tích, nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Quảng Trị.