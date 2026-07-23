Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Đức Giang Lưu Bách Đạt

Ngày 23.7, Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang (Tập đoàn hóa chất Đức Giang) phát công bố thông tin bất thường về việc ngày 22.7, doanh nghiệp này nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo, thành viên của công ty.

Trong đó, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường; ông Nguyễn Quốc Trung, thành viên HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và ông Phùng Trọng Tú, Phó tổng giám đốc Tập đoàn hóa chất Đức Giang, bị khởi tố tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 14 người trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang. Trong đó có ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Một số bị can đã bị khởi tố trước đó ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các bị can đã có sai phạm như: đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, các bị can còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit trị giá hàng trăm tỉ đồng và bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Tập đoàn hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất, được cổ phần hóa năm 2003.

Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH...

Tập đoàn hóa chất Đức Giang được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản.