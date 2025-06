Khởi tố trùm giang hồ Vi 'ngộ'

Chiều 30.6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, tức Vi 'ngộ', ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa).

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' (áo đen ở giữa) bị bắt giam ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Ngoài Vi "ngộ", Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt giữ một số nghi phạm khác liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật cùng với Vi "ngộ".

Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ cho biết nhóm của Vi "ngộ" là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Dù chưa công bố cụ thể hành vi phạm tội, nhưng Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hành vi phạm tội của Vi "ngộ" cũng như các nghi phạm liên quan.

Trước đó, sáng 29.6, hàng trăm cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét nơi ở và trụ sở các công ty có liên quan đến Vi "ngộ" ở các phường thuộc TP.Thanh Hóa như Lam Sơn, Đông Vệ, Rừng Thông, và TT.Vân Du (H.Thạch Thành, Thanh Hóa).

Vi "ngộ" là một trong những trùm giang hồ ở Thanh Hóa, và cũng là đàn em thân cận của Tuấn "thần đèn"- người vừa bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra về các sai phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Trong quá khứ, Vi "ngộ" được biết đến là người tổ chức đánh bạc và bảo kê cho các sòng bạc. Tháng 1.2007, sới bạc của Vi "ngộ" ở xã Hà Long, H.Hà Trung (Thanh Hóa) bị triệt phá. Tuy nhiên, do được đàn em thông báo sớm nên Vi "ngộ" đã trốn thoát và bị truy nã toàn quốc. Đến tháng 2.2010, Vi "ngộ" ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.