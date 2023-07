Khởi tố Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Đồng Tháp

Ngày 4.7, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Thêm, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Đồng Tháp, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Huỳnh Văn Thêm bị khởi tố do có liên quan đến vi phạm trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Sau khi có quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, Sở Y tế Đồng Tháp đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Văn Thêm.

Trước đó, ngày 17.5.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp - trực thuộc sở Y tế) và các đơn vị, cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 20.5.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (59 tuổi), Giám đốc CDC Đồng Tháp và Nguyễn Thị Lệ Ngọc (39), Phó trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.