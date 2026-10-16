Khởi tố vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả ở Gia Lai

Ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu (43 tuổi) và Võ Thị Dịu (36 tuổi, cùng ở thôn Chư Ty, xã Đức Cơ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện cửa hàng Hữu Gạo do vợ chồng Hữu - Dịu làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn sản xuất, buôn bán gạo giả.

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất kho hàng của vợ chồng Hữu tại thôn Chư Ty.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai người đang trực tiếp đóng gạo giá rẻ vào các bao bì mang nhãn hiệu Gạo dẻo Thái Sơn, loại 25 kg/bao.

Số gạo giả bị cơ quan chức năng bắt quả tang ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo đã đóng gói, gắn nhãn Gạo dẻo Thái Sơn; hơn 5 tấn gạo nguyên liệu đang chờ đóng gói. Ngoài ra, công an còn thu giữ vỏ bao bì giả mạo, máy khâu miệng túi, cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc đóng gói.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Gạo dẻo Thái Sơn là sản phẩm chính hãng của Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn, có địa chỉ tại lô C5, Cụm công nghiệp Tân An 1, tỉnh Đắk Lắk.

Để xác định nguồn gốc số gạo thu giữ, cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi giám định. Kết quả xác định toàn bộ số gạo tại kho của vợ chồng Hữu không phải sản phẩm do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn sản xuất.

Làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng Hữu bước đầu thừa nhận hành vi làm gạo giả. Theo lời khai, nhận thấy người tiêu dùng trong khu vực ưa chuộng và tin dùng Gạo dẻo Thái Sơn, cả hai đã mua gạo trôi nổi với giá rẻ trên thị trường, sau đó đưa về kho, thay bằng bao bì và nhãn mác giả mang thương hiệu này để bán ra thị trường, hưởng chênh lệch.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu và Võ Thị Dịu để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.