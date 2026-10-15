Phát hiện 451 cây rừng bị đốn hạ trái phép ở Gia Lai

Ngày 15.10, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (33 tuổi ở xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Được (32 tuổi ở xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".



Trước đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 81C-171.47 do Được điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 675, hướng từ xã Ia Mơ đi xã Ia Pia. Kiểm tra trên xe phát hiện chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Số cây rừng bị chặt hạ trái phép ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN GIA LAI

Phương tiện và tang vật sau đó đã bị tạm giữ để điều tra. Đinh Thanh Dũng và Trần Văn Được khai nhận đã thuê một số người vào rừng khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý. Sau đó, số gỗ này được vận chuyển đi bán ra ngoài để làm củi phục vụ sản xuất.

Hành vi phá rừng này khiến hàng trăm cây rừng bị đốn hạ, tẩu tán ra ngoài bán thu lợi trái phép.

Xe tải và tang vật bị phát hiện, bắt giữ ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai, đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác ban đầu. Theo kiểm đếm, xác định số gốc cây rừng bị chặt hạ tổng cộng có 451 gốc, đường kính trung bình từ 10 - 40 cm. Chủng loại gỗ là dầu, cà chít, cám…, thuộc rừng sản xuất. Đây là rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý của Trạm bảo vệ rừng số 8, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

