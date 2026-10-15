    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Phát hiện 451 cây rừng bị đốn hạ trái phép ở Gia Lai

    Trần Hiếu
    Trần Hiếu
    Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ khai thác rừng trái phép khối lượng lớn với tổng cộng 451 cây rừng bị chặt hạ trái phép.

    Ngày 15.10, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (33 tuổi ở xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Được (32 tuổi ở xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

    Trước đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 81C-171.47 do Được điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 675, hướng từ xã Ia Mơ đi xã Ia Pia. Kiểm tra trên xe phát hiện chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

    Phát hiện 451 cây rừng bị đốn hạ trái phép ở Gia Lai- Ảnh 1.

    Số cây rừng bị chặt hạ trái phép

    ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN GIA LAI

    Phương tiện và tang vật sau đó đã bị tạm giữ để điều tra. Đinh Thanh Dũng và Trần Văn Được khai nhận đã thuê một số người vào rừng khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý. Sau đó, số gỗ này được vận chuyển đi bán ra ngoài để làm củi phục vụ sản xuất. 

    Hành vi phá rừng này khiến hàng trăm cây rừng bị đốn hạ, tẩu tán ra ngoài bán thu lợi trái phép.

    Phát hiện 451 cây rừng bị đốn hạ trái phép ở Gia Lai- Ảnh 2.

    Xe tải và tang vật bị phát hiện, bắt giữ

    ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

    Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai, đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác ban đầu. Theo kiểm đếm, xác định số gốc cây rừng bị chặt hạ tổng cộng có 451 gốc, đường kính trung bình từ 10 - 40 cm. Chủng loại gỗ là dầu, cà chít, cám…, thuộc rừng sản xuất. Đây là rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý của Trạm bảo vệ rừng số 8, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.

    Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

    Tin liên quan

    Bắt giữ lượng lớn cây rừng không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

    Bắt giữ lượng lớn cây rừng không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

    Gia Lai phát hiện, bắt giữ lượng lớn cây rừng không rõ nguồn gốc bị vận chuyển, tập kết trái phép tại xã Ia Lâu, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk.

    Khám phá thêm chủ đề

    cây rừng Công an tỉnh Gia Lai Gia Lai Khai thác rừng đốn hạ cây trừng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận