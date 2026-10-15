Khởi tố bị can đâm bạn gái là sinh viên tử vong tại ký túc xá ở Gia Lai

Ngày 15.10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Phúc (26 tuổi, ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người (đâm bạn gái).

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, chị K.S (20 tuổi), là du học sinh người Lào, sinh viên của Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Chị S. có quan hệ tình cảm với Phạm Minh Phúc từ năm 2024.

Thời gian gần đây, quan hệ tình cảm giữa hai người có mâu thuẫn. Chị S. đã nhiều lần muốn chia tay. Còn Phúc thì nghi ngờ chị S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Phạm Minh Phúc vào ký túc xá đâm bạn gái tử vong ẢNH: CTV

Tối 12.10, khoảng hơn 21 giờ, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Phúc đã đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai thuộc phường Hội Phú.

Tại đây, khi thấy phòng của bạn gái đóng kín cửa, Phúc dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào phòng. Phúc yêu cầu chị S. xin lỗi và muốn hàn gắn tình cảm. Trong lúc nói chuyện, cãi vả, Phúc dùng con dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Chị S. được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng đã tử vong ngoại viện do đa chấn thương. Sau khi gây án, Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, chị S. là sinh viên người Lào khá xinh đẹp, thường làm những clip ngắn trên TiTok, thu hút nhiều lượt theo dõi.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời phối hợp với Tổng lãnh sự quán Lào nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, gia đình bị hại.