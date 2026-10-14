Khởi tố nghi phạm đâm bạn gái tử vong tại nhà trọ ở Gia Lai

Ngày 14.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hiếu (38 tuổi, ở thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người trong vụ đâm bạn gái tử vong tại nhà trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3.10, sau khi nhậu, Hiếu đến một nhà trọ trên đường Lê Lợi, thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn, để nói chuyện với bạn gái là chị N.T.B.D (27 tuổi, ở thôn Hà Lòng, xã Kdang, tỉnh Gia Lai).

Người dân tập trung quanh hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong tại nhà trọ ở xã Tây Sơn (Gia Lai) ẢNH: TRANG ANH

Tại đây, Hiếu phát hiện chị D. đang ở trong phòng trọ cùng anh Đ.T.S (31 tuổi, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan đến chuyện tình cảm.

Thấy sự việc gây ồn ào, chủ nhà trọ đến can ngăn, yêu cầu Hiếu ra về. Tuy nhiên, sau khi rời đi, Hiếu về nhà lấy dao rồi quay lại nhà trọ, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị D. và anh S.

Sau khi gây án, Hiếu đến Công an xã Tây Sơn đầu thú. Người dân cùng lực lượng chức năng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị D. tử vong; anh S. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Minh Hiếu về tội giết người. Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.