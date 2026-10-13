Thanh niên đến ký túc xá sinh viên đâm bạn gái tử vong

Ngày 13.10, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ tử vong ở ký túc xá Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.



Theo đó, chị K.S (20 tuổi), đang là sinh viên của Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Chị S. có quan hệ tình cảm với Phạm Minh Phúc (26 tuổi, ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) từ năm 2024.

Trong thời gian gần đây, quan hệ tình cảm giữa hai người có mâu thuẫn. Chị S. đã nhiều lần muốn chia tay. Còn Phúc thì nghi ngờ chị S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Đối tượng Phạm Minh Phúc dùng dao đâm bạn gái là sinh viên tử vong ẢNH: CTV

Tối 12.10, vào khoảng hơn 21 giờ, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Phúc đã đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai thuộc phường Hội Phú.

Tại đây, khi thấy phòng của bạn gái đóng kín cửa, thanh niên này đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng và dùng con dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Chị S. được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng đã tử vong ngoại viện do nhiều vết thương vùng cổ, ngực, lưng, tay. Phúc đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình sau khi gây án.