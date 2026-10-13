Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Luật sư đề nghị làm rõ 'người bí ẩn' ngồi cạnh tài xế

Chiều 13.10, phiên tòa hình sự tại TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được tiếp tục xét xử.

Đại diện luật sư nêu quan điểm tại tòa ảnh: nam long

Tại phiên tòa, đại diện luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng cần làm rõ "người bí ẩn" ngồi cạnh tài xế Trung khi xảy ra tai nạn giao thông khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong, để làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của bị cáo Trung. Đồng thời, yêu cầu HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm các tình tiết có liên quan...

Trước đó, trong buổi sáng, khi được HĐXX hỏi về mức yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng của gia đình bị hại, bà Nguyễn Thị Nga (mẹ Trung) cho biết, không đồng ý và yêu cầu HĐXX xem xét mức bồi thường theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bà Nga cũng yêu cầu HĐXX xử con mình đúng người, đúng tội.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa ảnh: nam long

Viện kiểm sát đề nghị phạt tài xế 1,5 - 2,5 năm tù

Tại phiên xét hỏi, các bên liên quan đã làm rõ nhiều tình tiết của vụ án; mức bồi thường; hành vi của bị cáo; hành động giúp đỡ bị hại; lời khai của những người làm chứng...

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND khu vực 4 đã xác định lỗi chính của vụ tai nạn trên là của bị cáo Trung, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, khoản 1 điều 260 bộ luật Hình sự. Đồng thời, đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam và đề nghị HĐXX xem xét mức bồi thường cho bị hại.

Diễn biến phiên tòa vào chiều 13.10 ảnh: nam long

Đại diện luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trung yêu cầu HĐXX xem xét các yếu tố là bị cáo có hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, vi phạm lần đầu, bị cáo đang bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi...

Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng nêu nhiều quan điểm bất lợi cho bị cáo và yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại, xác định người ngồi ghế phụ trên xe của Trung là ai, làm rõ hành vi của người này; làm rõ việc cứu chữa người bị hại, hành vi của bị cáo...

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật phiên tòa.