Khởi tố vụ 3 cặp nam nữ mở tiệc ma túy bay lắc ở phòng trọ

Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án 3 cặp nam nữ mở tiệc ma túy bay lắc ở phòng trọ.



Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phúc (26 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Trần Công Thành (22 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Hai bị can này cũng bị bắt tạm giam.

Phúc (bên trái) và Thành bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 29.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy ập vào phòng trọ trên đường Nguyễn Cảnh Dị (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), bắt quả tang 6 nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép ma túy.

6 người đang sử dụng trái phép ma túy, gồm: Nguyễn Hữu Phúc, Trần Công Thành, Nguyễn Đình Tân Tiến (22 tuổi, ngụ P.Hòa An), Đinh Thị Trì (24 tuổi, ngụ TT.Di Lăng, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn), Đặng Thị Thanh Thảo (20 tuổi, ngụ xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, cùng tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 dĩa sứ chứa tinh thể rắn màu trắng là hàng khay Ketamine, dụng cụ sử dụng ma túy như thẻ nhựa, ống hút, loa, đèn laze dùng để mở nhạc công suất lớn và trang trí phòng để phục vụ tiệc bay lắc.



Tang vật thu giữ tại hiện trường NGUYỄN TÚ

Kết quả kiểm tra nhanh, cả 6 người đều dương tính với ma túy.



Các "dân chơi" ma túy này cũng có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó Nguyễn Hữu Phúc có tiền án mua bán trái phép ma túy, vừa ra tù vào tháng 8.2022, Nguyễn Đình Tân Tiến bị TAND H.Hòa Vang tuyên phạt 1 năm 3 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản vào tháng 1.2022, hiện đang chấp hành án tại địa phương.

Đặng Thị Thanh Thảo có tiền sự bị Công an P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào tháng 10.2022, Đinh Thị Trì có tiền sự bị Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào tháng 3.2019.

Ngoài 2 bị can Phúc và Thành bị khởi tố về ma túy, 4 nam nữ còn lại tạm thời được tại ngoại, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý.