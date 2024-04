Khởi tố vụ án chạy xe bốc đầu, phát trực tiếp trên Facebook

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ ngày 29.3, nhóm 6 thanh thiếu niên chở nhau đi chơi trên các tuyến phố, gồm Cao Văn Th. (trú tại P.Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương) điều khiển xe máy mang biển số 34B4 - 813.XX chở Vũ Đức Ph. (cùng 16 tuổi, trú tại P.Hải Tân, TP.Hải Dương); Lưu Thế D. điều khiển xe máy không biển số chở Lưu Văn H. (cùng 17 tuổi, cùng trú tại TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng, Hải Dương); Đinh Tài L. (16 tuổi, trú tại P.Cẩm Thượng, TP.Hải Dương) điều khiển xe máy chưa rõ biển số chở Đinh Văn Th. (15 tuổi, trú tại P.Bình Hàn, TP.Hải Dương).



Hình ảnh một thiếu niên thực hiện hành vi bốc đầu xe máy trên phố ở TP.Hải Dương CẮT TỪ CLIP

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (TP.Hải Dương), Th. rồ ga chạy xe với tốc độ cao, nhiều lần thực hiện động tác đi xe bằng bánh sau (bốc đầu - PV), còn L. dùng điện thoại quay lại và phát trực tiếp lên tài khoản Facebook cá nhân.

Công an TP.Hải Dương nhận định, hành vi điều khiển xe máy đi bằng một bánh của các thiếu niên là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương củng cố chứng cứ, tài liệu, xử lý hành theo quy định.