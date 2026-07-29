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Thời sự Pháp luật

Khởi tố vụ án vận chuyển 74 kg vật liệu nổ ở biên giới Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
Lực lượng biên phòng Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép số lượng lớn vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam.

Ngày 29.7, thông tin từ Đồn biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới tại địa bàn.

Khởi tố vụ án vận chuyển 74 kg vật liệu nổ ở biên giới Quảng Trị- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm 19 tuổi vận chuyển hàng chục kg chất nổ

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG HƯỚNG PHÙNG


Trước đó, lúc 19 giờ 50 ngày 23.7, tại thôn Doa Mã Lai (xã Hướng Phùng), Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn biên phòng Hướng Phùng và Đội trinh sát đặc nhiệm (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang nghi phạm Hồ Văn Ngọc Trường (19 tuổi, ở xã Khe Sanh, Quảng Trị) đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bao tải chứa vật liệu nổ với tổng trọng lượng 74 kg cùng 1 xe mô tô không có biển số và 1 điện thoại di động.

Hiện Đồn biên phòng Hướng Phùng đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý.

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