Khởi tố vụ bắt giữ người trái pháp luật tại Ninh Thuận

Ngày 13.11, Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam.

Công an H.Thuận Nam dựng lại hiện trường vụ bắt giữ người trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thông tin từ Công an H.Thuận Nam, năm 2020, bà Phạm Thị Thu Thủy (41 tuổi, trú thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh) có mượn tiền bà Báo Thị Trang (45 tuổi, ngụ xã Phước Nam, H.Thuận Nam). Bà Trang nhiều lần gọi điện, đến nhà đòi lại khoản nợ nhưng bà Thủy không trả.

Đầu giờ chiều ngày 4.11, bà Báo Thị Trang cùng chồng là ông N.M.V (46 tuổi) và các anh em họ gồm ông B.V.H (38 tuổi, cùng ngụ xã Phước Nam) và K.V.T (41 tuổi), K.V.T (39 tuổi, cùng trú xã Phước Minh) thuê xe ô tô đến nhà bà Thủy để đòi nợ.

Do con nợ không hợp tác nên cả nhóm kéo bà Thủy ra ngoài đường, ép đưa lên xe ô tô rồi chở về nhà bà Trang ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng trinh sát Công an H.Thuận Nam phát hiện, bắt quả tang, lập biên bản và đưa tất cả về trụ sở Công an H.Thuận Nam để làm rõ.

Hiện Công an H.Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả 5 đối tượng trên và đang hoàn tất hồ sơ vụ bắt giữ người trái quy định của pháp luật để xử lý.