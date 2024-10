Nam sinh lớp 9 bị ép ăn đất: Hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ một nam sinh lớp 9 (Trường THCS Anh Xuân, H.Nam Đàn) bị 2 nam sinh khác ép buộc phải ăn đất, hút thuốc lá, ngày 25.10, thông tin từ Công an H.Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. (học lớp 11, ngụ xã Nam Anh, H.Nam Đàn), để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Nam sinh V.H.Đ bị ép phải ăn đất ẢNH CẮT TỪ CLIP

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu, cơ quan công an có đủ cơ sở xác định hành vi của P.T.N. phạm tội làm nhục người khác quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh em V.H.Đ (lớp 9C, Trường THCS Anh Xuân) bị đe dọa, ép buộc phải tự tay bốc đất ăn. Theo lời thoại trong đoạn video này, Đ. buộc phải "ăn như ăn cơm". Khi Đ. có dấu hiệu chần chừ, một thành viên trong nhóm này đe đọa: "Nót (nuốt) đi. Có ngon không? Mi nhả ra là tau đánh chết luôn".

Do bị ép buộc nên Đ. đành phải đưa một miếng đất vào miệng nhai và nuốt. Thấy Đ. có dấu hiệu bị nghẹn, một người trong nhóm nói "thôi tha cho nó", nhưng giọng một thành viên khác vẫn không chịu và tiếp tục đe dọa, ép buộc Đ. phải nuốt, không được nhả ra.

Đ. tiếp tục đưa đất vào miệng nhai và bị nôn ọe thì được cho uống nước. Chưa hết, Đ. còn bị ép buộc hút 2 điếu thuốc lá và "phải nuốt khói thuốc"...

Một nam sinh liên quan đến vụ việc (dấu X) đang làm việc với công an ẢNH: .C.A

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục H.Nam Đàn, sự việc diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 19.10 tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Anh (H.Nam Đàn). Do mâu thuẫn từ trước giữa N.V.T (lớp 9) và V.H.Đ, nên khi gặp Đ., P.T.N (lớp 11A4, Trường THPT Mai Hắc Đế, H.Nam Đàn, bạn của T.) và T. đã bắt ép Đ. phải ăn đất, buộc Đ. hút 2 điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc.

Trong khi N. ép buộc, dọa nạt nam sinh lớp 9 này ăn đất thì T. đã dùng điện thoại quay video, rồi đã gửi video cho nhóm bạn trong lớp. Phát hiện video phát tán trên mạng là sự việc liên quan học sinh trường mình, nhà trường đã trực tiếp báo cáo Phòng Giáo dục huyện và chính quyền địa phương. Phòng Giáo dục sau đó đã phối hợp với Công an huyện cùng nhà trường điều tra vụ việc.